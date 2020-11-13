“سلطات طنجة تغلق مستوصف “الشرف” بعد إصابة ممرضة ب”كورونا

قررت السلطات المحلية، اليوم الجمعة، بطنجة، إغلاق، مستوصف الشرف، لمدة أسبوعين، بعد التأكد من إصابة ممرضة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم 24″ فإنه سيتم تعقيم المستوصف، وإخضاع العاملين به للحجر الصحي وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.
وكانت عاصمة البوغاز قد سجلت عشرات الإصابات ب” كورونا” بين الأطر الصحية، في كل من مستشفى محمد الخامس، ومحمد السادس، ودول دوطوفار، على خلفية الاحتكاك اليومي مع مصابين بالجائحة.
وسجلت عمالة طنجة أمس الخميس، 187 إصابة ب”كورونا”، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.
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