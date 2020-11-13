شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس "تسيلا" بعد إصابته بكورونا وعدم إصابته بنفس الوقت ؟ والان نبدء بالتفاصيل

سخر الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" الملياردير الأمريكي إيلون مسك ، من إصابتة بفيروس كورونا وقال في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر": شيء غريب يحدث، خضعت لاختبار فحص كورونا 4 مرات، 2 منها سلبية، 2 منها إيجابية، نفس الآلة، نفس الاختبار، نفس الممرضة.

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