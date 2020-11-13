الحشد الشعبي يصدر بياناً بشان المفسوخة عقودهم

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنها "تنوه إلى عدم وجود لجان إدارية يتعلق عملها بملف المفسوخة عقودهم في الوقت الحالي".

وأضافت :"إننا نتابع الإجراءات بخصوص هذا الأمر و نعمل حسب توجيهات رئاسة هيئة الحشد الشعبي في حال وصولها إلينا، علما ان الأخبار و البيانات الصادرة من المديرية موثوقة من خلال القنوات الرسمية للهيئة حصراَ".

