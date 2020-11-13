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العمليات المشتركة تعلن اكتمال نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، اكتمال نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية.
نقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري قوله، إن "نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية اكتملت وهناك اجراءات اخرى على الارض"، مبينا ان " نتائج التحقيق في جريمة الشيخ علي الكعبي في ديالى وجريمة الفرحاتية في صلاح الدين اكتملت وتم رفع تقرير بتفاصيلها".

وأضاف الشمري، أن "هناك اجراءات تنفذها القوات الامنية على الارض وتم القاء القبض على اثنين من الارهابيين شاركا في احدى تلك الجرائم من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".

وبين ان "هناك تقنيات مستمرة في موضوع متابعة العناصر الارهابية من خلال الجهد الفني الاستخباري خاصة بعد جريمة الفرحاتية"، موضحا ان "بعض الخروقات التي حدثت هي نتيجة تقصير او اخطاء اضافة الى ان بعض المناطق في محافظة ديالى توجد فيها تعقيدات في كل الجوانب وهناك اجتماع امني مخصص لديالى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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