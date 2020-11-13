العمليات المشتركة تعلن اكتمال نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، اكتمال نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية.
وأضاف الشمري، أن "هناك اجراءات تنفذها القوات الامنية على الارض وتم القاء القبض على اثنين من الارهابيين شاركا في احدى تلك الجرائم من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".
وبين ان "هناك تقنيات مستمرة في موضوع متابعة العناصر الارهابية من خلال الجهد الفني الاستخباري خاصة بعد جريمة الفرحاتية"، موضحا ان "بعض الخروقات التي حدثت هي نتيجة تقصير او اخطاء اضافة الى ان بعض المناطق في محافظة ديالى توجد فيها تعقيدات في كل الجوانب وهناك اجتماع امني مخصص لديالى".
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