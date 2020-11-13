طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، الولايات المتحدة بعدم سحب قواتها من العراق وأفغانستان.

ونقلت قناة "BFMTV" عن لودريان قوله، رداً على سؤال عن خطط واشنطن تسريع سحب قواتها من أفغانستان والعراق، إن "الحكومة الفرنسية خلصت إلى أن هذا أمر لا يجب فعله"، مؤكدا أنه "سيبلغ نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الذي من المقرر أن يصل باريس مطلع الأسبوع القادم، بهذا الموقف".



ومن المقرر أن يلتقي بومبيو خلال الزيارة التي تأتي بمبادرة من الجانب الأمريكي في باريس، لودريان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تطالب أميركا بعدم الانسحاب من العراق وأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.