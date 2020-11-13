2020-11-13 | 13:55
194 مشاهدة
سمى قسم التدريب الجوي – الالعاب اللاعب السابق فلاح جاهد مدربا لمنتخب القوة الجوية العسكري بكرة القدم والعميد محمد سعيد مشرفا لقيادته في الاستحقاقات المقبلة.
ولقت إلى أن "الفرصة ستكون موجودة لدى جميع اللاعبين المتواجدين في الوحدات العسكرية التابعة لقيادة القوة الجوية عن طريق اجراء الاختبارات التي ستجري يوم الاحد المقبل على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي الثاني عند الساعة العاشرة صباحا".
يذكر أن الكابتن فلاح جاهد سبق وان مثل أندية الجيش واربيل والنجف والكرخ والخطوط واحترف في الدوري العماني.
كانت هذه تفاصيل خبر تسمية فلاح جاهد مدرباً لمنتخب القوة الجوية العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.