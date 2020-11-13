تركيا تواصل استفزازاتها.. سفينة تنقيب جديدة شرق المتوسط‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تركيا، الجمعة، أن سفينة تنقيب جديدة تسمى "القانوني" في طريقها للبحر الأسود، لتواصل سياساتها الاستفزازية بالمنطقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، وتابعتها ”الخليج 365”.

وقال الوزير إن فرق التنقيب التركية، وصلت إلى عمق ألفين و600 متر في أعمالها بحقل «توركالي1»، بالبحر الأسود.

وفي وقت سابق، أعلن دونماز أنه في إطار أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، تم حفر 73 بئرًا في اليابسة و3 في البحر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

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وكانت تركيا قد أعلنت الأربعاء، عن تمديد عمل سفينة التنقيب "أوروتش ريس" في البحر المتوسط حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدلًا من يوم 14 من الشهر نفسه الذي كان محددًا لإنهاء عملها.

والجمعة الماضية، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تمديد العقوبات ضد تركيا لمدة عام على خلفية أنشطتها "غير القانونية" في شرق المتوسط.

وكانت الولايات المتحدة، قد قالت مؤخرا، إنها "تستنكر" قرارا بإرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط، واتهمت أنقرة بإثارة التوتر في المنطقة "وتعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.

وشددت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على أن "الإجبار والتهديدات والترويع والنشاط العسكري لن ينهي التوتر في شرق المتوسط. نحث تركيا على إنهاء هذه الاستفزازات المحسوبة والبدء على الفور في المحادثات الاستكشافية مع اليونان".