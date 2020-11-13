ضبط 67 باروكة داخل أكياس "مخدات" مع راكب بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 67 باروكة شعر طبيعي داخل أكياس "مخدات"، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات، وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبهت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية في حقائب راكب، وقام عمرو عطية المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف محمد صلاح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية، تم تكليف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كميات من مستلزمات زرع الشعر، وبفتح لفائف أشبه بأكياس المخدات وجد بهم 67 باروكة شعر طبيعي لم تظهر علي جهاز الفحص لأن كثافتها متقاربة مع كثافة الملابس,

وأمر رأفت وهيب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .