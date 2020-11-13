ميناء دمياط يستقبل 10 سفن و16 ألف طن ذرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 4 سفن حاويات و6 لبضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة 3 لحاويات واثنتان لبضائع عامة، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 1002 طن رمل، و1470 طن أرز.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 915 طن خشب زان و16 ألف طن ذرة و3466 طن حديد و5 آلاف طن فول. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77772 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 26623 طنا.