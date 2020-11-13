محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة صفع سيدة على وجهها بالتجمع الأول وامكن ضبط المتهم وأنكر علاقته بالواقعة.
رصدت المتابعة الأمنية قيام سيدة بنشر خبر على صفحة بالفيس بوك يفيد بقيام شخص بالتعدي عليها وصفعها على وجهها حال تواجدها بجوار موقف أتوبيسات خاص.
وبالفحص تم التوصل للسيدة القائمة على نشر الخبر واتضح أنها (مدرسة، مقيمة بدائرة قسم التجمع الأول) وبسؤالها عما تم نشره بمعرفتها أيدت ذلك ونفت علمها بذلك الشخص أو سبب تعديه عليها وتم بإرشادها التوصل لمحل الواقعة.
وعقب ذلك تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه ولم يعلل سبب لاتهامها له بذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يكشف ملابسات صفع سيدة على وجهها بالتجمع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.