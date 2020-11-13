ورد إسمه في العديد من الهجمات، فرنسا تعلن مقتل "قيادي جهادي" في مالي

أعلنت فرنسا أمس، الخميس 11 نوفمبر 2020، أن قوة برخان قامت في مالي بـ"تحييد" قيادي عملياتي جهادي من الصف الأول مرتبط بتنظيم القاعدة وورد إسمه في السنوات الأخيرة في العديد من الهجمات في المنطقة.

وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي في بيان بالعملية التي تطلبت "وسائل إستخباراتية كبيرة وقوة إعتراض مكونة من مروحيات وقوات برية" شنت هجوما على با أغ موسى الذي وصفته بأنه "القائد العسكري" لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"أحد الكوادر التاريخية للتيال الجهادي في (منطقة) الساحل".

وأوضح البيان أن با أغ موسى "يعتبر مسؤولا عن هجمات عدة ضد القوات المالية والدولية وكان يعد من القادة العسكريين الجهاديين الرئيسيين في مالي مكلف خصوصا بتأهيل مجندين جدد".

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وكان الجيش الفرنسي قد قتل في جوان في عملية في مالي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال. وشكل ذلك إنتصارا كبيرا، إذ أن هذا الجزائري كان في قلب حركة الجهاد في الساحل لأكثر من عشرين عاما، لكنه بقي بعيدا عن الميدان ولم يغير مقتله المعطيات الأمنية.

(أ.ف.ب)