شركة "فايزر" تعلن بيعها لـ82 بالمائة من مخزونها من لقاح "كورونا" لأغنى دول العالم

باعت شركة "فايزر" 82 في المائة من مخزونها من لقاح فيروس كورونا لعدد من أغنى دول العالم، حسب تحليل حديث، مما أثار مخاوف من أن الناس في الدول الفقيرة لن يتمكنوا من الوصول إلى الجرعات المنقذة للحياة.

وتنوي شركة الأدوية العملاقة وشريكتها الألمانية "بيو إن تيك" تصنيع ما مجموعه 1.3 مليار جرعة خلال عام 2021، ومع ذلك تم شراء الغالبية العظمى منها مسبقا من قبل دول أمثال المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" أن هذه البلدان التي إشترت مئات الملايين من الجرعات فيما بينها، لا تمثل سوى 14 في المائة من سكان العالم.

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وتم إجراء التحليل من قبل "العدالة العالمية الآن"، وهي مجموعة ناشطة في مجالات الصحة والعدالة الاجتماعية مقرها المملكة المتحدة، وحذرت من أن الإفتقار إلى الوصول العادل إلى لقاح "فايزر"، إلى جانب العديد من اللقاحات المرشحة الأخرى قيد التطوير، يهدد حياة الآلاف في جميع أنحاء العالم.

سبوتنيك