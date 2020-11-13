غرق 74 مهاجرًا في تحطّم سفينةٍ قبالة ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 74 مهاجرا على الأقل لاقوا حتفهم في تحطم سفينة قبالة ليبيا أمس، الخميس 12 نوفمبر 2020، بينما نجا 47 آخرين أعادهم خفر السواحل وصيادون للساحل. مونت كارلو الدولية / أ ف ب

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