ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بولندا إلى 665 ألفًا و547 حالة، وذلك عقب تسجيل 24 ألفًا و51 حالة إصابة جديدة. وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9499 حالة، وذلك عقب تسجيل 419 حالة وفاة جديدة. أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9499 حالة، وذلك عقب تسجيل 419 حالة وفاة جديدة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بولندا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 665 ألفًا و547 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.