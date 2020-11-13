العراق: اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي مسؤول عن عمليات التسليح والعتاد في جزيرة الأنبار.
وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوات شعبة الاستخباراتالعسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ وبعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البو علي الجاسم بالانبار، وذلك تكثيفا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي".
وأضافت المديرية أن الإرهابي هو مسؤول التسليح والعتاد لما يسمى بقاطع الجزيرة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
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