الكرملين : بوتين سيهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيهنئ الرئيس الأمريكى المنتخب بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، وردًا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم إرسال برقية تهنئة للمرشح جو بايدن الفائز بالانتخابات الرئاسة الأمريكية، قال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة: "بالطبع، الرئيس سيرسل

برقية تهنئة لمن سيتم إعلانه رئيسًا منتخبًا".

وأضاف:"لقد تحدثنا عن ذلك سابقًا، وإذا كنا نفهم بشكل صحيح، لم يتم بعد إعلان الرئيس المنتخب حتى الآن، أي أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي سيرسل الرئيس برقية تهنئة".



وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن قد أعلن يوم السبت الماضي فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقبل ذلك أعلن عدد من وسائل الإعلام الأميركية الكبرى فوز بايدن. في المقابل، أعلن الرئيس الحالي دونالد ترامب أن الانتخابات لم تنته بعد وأنه يعتزم الدفاع عن فوزه في المحكمة.



وقد هنأ عدد من رؤساء الدول والسياسيين رفيعي المستوى جو بايدن بالفعل على فوزه في الانتخابات، بالرغم من عدم الإعلان الرسمي عن النتائج.