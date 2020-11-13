أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 135650 في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها ليبلغ مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 833.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند
وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7834 ليبلغ مجموع الفحوصات 1001250فحصا.
وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات ذات الصلة وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 751 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 126344.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت : تسجيل 718 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.