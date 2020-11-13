الكويت : تسجيل 718 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 135650 في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها ليبلغ مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 833.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ب(كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8473 حالة.وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7834 ليبلغ مجموع الفحوصات 1001250فحصا.وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات ذات الصلة وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 751 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 126344.