أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة، أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائراتدون طيار (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والمناطق المدنية في السعودية.
وأدان الأمين العام للمنظمة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، التصعيد الأخير من مليشيا الحوثي الإرهابية التيأطلقت أمس الخميس، خمس طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
وأيد العثيمين ما جاء في بيان التحالف الذي أكد فيه على أنه ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الإسلامي تؤكد مساندتها لقوات التحالف في التصدي لجرائم الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.