بيسكوف: الكرملين لا يستطيع تقييم فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين لا يستطيع تقييم فعالية اللقاح الروسي ضد فيروس، لكنه يثق بصورة مطلقة في استنتاجات علماء الأوبئة.

وأضاف بيسكوف في حديث لقناة "آر تي" اليوم الجمعة: "لا يمكننا الحكم على فعالية اللقاح، لكننا نثق تماما في علماء الأوبئة لدينا

المتخصصين في معهد "جاماليي" الذين نشروا نتائج أبحاثهم بالأمس".

وكان بيسكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن موعد بدء التطعيم ضد فيروس "كورونا" سيكون خلال الشهور المقبلة، مضيفًا:"أن بدء إنتاج اللقاح المضاد لكورونا في روسيا هو مسألة

أيام وأسابيع، وأن صناعة الأدوية في البلاد على استعداد للقيام بذلك على قدم وساق".

وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أعلنت الثلاثاء الماضي أنه من المقرر إنتاج نصف مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - v" خلال شهر نوفمبر الجاري، وأنه سيتم إنتاج 1.5 مليون جرعة في يناير و3 ملايين في فبراير و6 ملايين جرعة في الشهر اعتبارًا من أبريل 2021.