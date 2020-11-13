الإمارات تسجيل 1226 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 174 ألفًا و961 حالة. الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 174 ألفًا و961 حالة. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات 528 حالة، بالإضافة إلي تعافي 668 حالة يبلغ مجموع حالات التعافي 141 ألفًا و883 حالة شفاء. الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات 528 حالة، بالإضافة إلي تعافي 668 حالة يبلغ مجموع حالات التعافي 141 ألفًا و883 حالة شفاء.

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