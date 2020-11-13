بايدن يعلق على حادث تحطم مروحية في سيناء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:18 مساءً - منذ 14 دقيقة

بعد اعلان قوات حفظ السلام الدولية في سيناء، أمس الخميس، عن مقتل 8 عسكريين من عناصرها، بينهم أمريكيون، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء، علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على الحادث في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء الخميس، جاء فيها “أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة”، وأضاف “أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي”.