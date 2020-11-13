تشمل الإغلاق ومخالفات.. سلطات طنجة تشن حملة جزرية على المقاهي والمطاعم – فيديو

شهدت مقاطعة الشرف – مغوغة، مساء أمس الخميس، حملة جزرية من طرف السلطات، بالنسبة إلى مخالفي إغلاق المقاهي، والمطاعم في الساعات القانونية، بعد الارتفاع المهول، الذي شهدته طنجة في عدد إصابات كورونا، في الأيام الماضية.

العملية، التي شملت إغلاق مجموعة من المحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم، وتحرير مخالفات تصل إلى خمسة أيام من الإغلاق، بسبب عدم احترامها الوقت القانوني، المعمول به في حالة الطوارئ، التي فرضتها ولاية طنجة على المحلات، بسبب الاكتظاظ، الذي تشهده.

وبدأت الحملة الجزرية المذكورة من منطقة “”حومة الشوك”، لتصل إلى منطقة “بني مكادة”، وحضرها قائد الملحقة الإدارية التاسعة وأعوان السلطة، وعناصر من القوات المساعدة، ورجال الأمن.

وحسب مصدر مطلع، فإن الوالي، أمهيدية، أعطى تعليمات صارمة للسلطات المحلية، من أجل مراقبة إلتزام المواطنين، والمحلات التجارية لشروط السلامة الصحية، من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.