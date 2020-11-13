تكريم داوود ولاد السيد في مهرجان الإسكندرية في مصر

اختتم، ليلة أمس الخميس، في مصر، مهرجان الإسكندرية الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط، بحضور المخرج السينمائي المغربي داوود ولاد السيد، الذي كرم ضمن فعالياته.

وكان المخرج السينمائي، داود ولاد السيد، حاضرا طوال الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط، وقد أقيمت بحضوره ندوة، سلطت الضوء على السينما المغربية، والمسار الفني الخاص بها.

إدارة مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط اعتبرت ولاد السيد واحدا من أهم المخرجين، حاليا، في الوطن العربي، وذلك بفضل الأفلام الروائية، أو الطويلة، أو الوثائقية، التي أشرف عليها.

وكرمت إدارة المهرجان عددا كبيرا من نجوم الفن، من بينهم عزت العلالي، وإلهام شاهين، وصلاح عبد الله، وكارول سماحة، والمخرجة إيناس الدغيدي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط انطلق، منذ 7 نونبر الحالي، إلى غاية 12 منه، وفق إجراءات استثنائية، فرضتها جائحة كورونا.