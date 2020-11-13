المغرب وإسبانيا يحضران لاجتماع رفيع المستوى

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، تباحث خلاله الجانبان تحضير الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني الـ12، المبرمج تنظيمه، يوم 17 دجنبر المقبل، في العاصمة الرباط.

وأضاف رئيس الحكومة، في تدوينة، على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن الاجتماع المذكور رفيع المستوى، يهدف إلى تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة، التي تربط بين البلدين.

يذكر أن الاجتماع المذكور يأتي في ظل الأزمة العالمية، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

كما أن عاهل المملكة الإسبانية، دون فيليبي السادس، سبق أن قام بزيارة رسمية للمغرب، خلال شهر فبراير من السنة الماضية، والتي تُوجت بالتوقيع، أمام الملك محمد السادس على عدد من اتفاقيات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم من أجل التعاون الاستراتيجي بين المملكتين.

