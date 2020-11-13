إشاعات ترافق التدخل المغربي في الكركرات وهذه حقيقة وقوع “اشتباكات”

رافق التدخل العسكري المغربي، اليوم الجمعة، لإعادة الحركة الطبيعية لمعبر الكركرات، عددا من الإشاعات التي حرفت حقيقة التدخل.

ونشر انفصاليون إشاعات مفادها حدوث اشتباك بين القوات المسلحة الملكية والانفصاليين، إلا أن الحقيقة مخالفة تماما لما تم تداوله.

وأكدت مصادر، أنه لم يحدث أي اشتباك مع الجنود المغاربة بالمنطقة العازلة، حيث فر الانفصاليون مباشرة بعد وصول الجيش المغربي، كما أن الصور التي تظهر أعمدة دخان، تعود لخيام الانفصاليين التي أحرقوها قبل مغادرتهم للمكان.

Advertisements

وكانت القوات المسلحة الملكية، قد أوضحت أنها ستضع طوقا أمنيا يهدف إلى تأمين تدفق البضائع والأشخاص من خلال محور الكركرات.

وشدد الجيش المغربي، على أن هذه العملية غير هجومية، وبدون أي نية قتالية، وتتم وفقًا لقواعد واضحة للاشتباك، تتطلب تجنب أي اتصال بالناس المدنيين وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا للدفاع عن النفس.

وأعلن المغرب اليوم الجمعة، عن تدخله لإعادة الحركة في معبر الكركرات بعد ثلاثة أسابيع من العرقلة، متحملا كافة كسؤولياته، ومؤكدا أن الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الانفصالية تم توثيقها، وأن المملكة منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتدة من أجل حمل “البوليساريو” على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة، إلا أن دعوات المينورسو والأمم المتحدة ظلت بدون جدوى.