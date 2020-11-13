شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باكستان تدين بشدة حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 12:28 مساءً, 13 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أدانت باكستان بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهولندية لاهاي.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن الهجوم المخزي قد انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية، مضيفًا أن باكستان تقدر الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات الهولندية وتأمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة قريبًا.

وأكد البيان تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة أي تهديد لسلامتها وأمنها.

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