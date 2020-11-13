2020-11-13 | 13:27
204 مشاهدة
ابدى امين سر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية جزائر السهلاني، استغرابه من لقاء وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للاعبة "تتعاطى المنشطات".
واكد السهلاني بأنه "فخور بكشف هكذا افعال تسيء الى سمعة العراق ورياضته ، والتي اخفاها امين عام اللجنة الاولمبية السابق لمصالح شخصية ، وان المسؤولية الاخلاقية تفرض عليه واجبا لاعادة حقوق اللاعبة الذهبية دانه حسين بعد ان سلبتها رند سعد باساليب غير قانونية".
وابدى السهلاني استغرابه من "استقبال وزير الشباب والرياضة للاعبة رند سعد ورئيس اتحادها بعد ثبوت انتهاكها بوثائق رسمية وتواطؤ والدها رئيس الاتحاد ، وان وجود هكذا رياضيين في اللجنة الاولمبية يشكل خطرا كبيرا على جميع الاجراءات الحالية والمستقبلية".
وأكد السهلاني بأنه "استكمل اجراءات الشكوى لدى الاتحاد الدولي للقوس والسهم بحق رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني لتواطؤه مع اللاعبه وبالدليل المادي المثبت ، خلافا لنص المادة ( ٢ ، ٩ ) من لائحة اللجنة العراقية لمكافحة المنشطات".
كانت هذه تفاصيل خبر السهلاني يستغرب استقبال وزير الشباب للاعبة 'تتعاطى المنشطات' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.