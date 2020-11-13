السهلاني يستغرب استقبال وزير الشباب للاعبة 'تتعاطى المنشطات'

وقال السهلاني في بيان "لست مبالياً للاصوات التي تحمي الرياضيين المتعاطين للمنشطات"، مبيناً ان "ما تقوم به اللاعبة رند سعد من استجداء لعواطف بعض من الذين لا يعلمون خطورة فعلها على الحركة الاولمبية، ما هو الا تبرير لمخالفتها التي امتلك كل الوثائق المحلية والدولية التي تؤكدها".واكد السهلاني بأنه "فخور بكشف هكذا افعال تسيء الى سمعة العراق ورياضته ، والتي اخفاها امين عام اللجنة الاولمبية السابق لمصالح شخصية ، وان المسؤولية الاخلاقية تفرض عليه واجبا لاعادة حقوق اللاعبة الذهبية دانه حسين بعد ان سلبتها رند سعد باساليب غير قانونية".

وابدى السهلاني استغرابه من "استقبال وزير الشباب والرياضة للاعبة رند سعد ورئيس اتحادها بعد ثبوت انتهاكها بوثائق رسمية وتواطؤ والدها رئيس الاتحاد ، وان وجود هكذا رياضيين في اللجنة الاولمبية يشكل خطرا كبيرا على جميع الاجراءات الحالية والمستقبلية".



وأكد السهلاني بأنه "استكمل اجراءات الشكوى لدى الاتحاد الدولي للقوس والسهم بحق رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني لتواطؤه مع اللاعبه وبالدليل المادي المثبت ، خلافا لنص المادة ( ٢ ، ٩ ) من لائحة اللجنة العراقية لمكافحة المنشطات".