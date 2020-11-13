في 24 ساعة.. ايران تسجل 11737 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 11737 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 738 ألف و322 إصابة مؤكدة.واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2967 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاجط، لافتة الى "تعافي 546 ألف و642 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واضافت: ان 5630 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة"، منوهة الى "تسجيل 461 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 40582 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 5 ملايين و424 ألف و479 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.



واوضحت ان محافظات طهران، اصفهان، قم، اذربيجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، کرمانشاه، كهيكلوية وبوير احمد، كیلان، بوشهر، زنجان، ايلام، خراسان رضوي، مازندران، جهارمحال وبختياري، البرز، اذربيجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، یزد وكردستان في حالة حمراء، ومحافظات هرمزكان، فارس، كلستان، وسيستان وبلوشستان في حالة تأهب.