وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تكثيفا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ للفرقة من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة البو علي الجاسم بالانبار".



واضافت المديرية، أن "الارهابي هو مسؤول التسليح والعتاد لما يسمى بقاطع الجزيرة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة مون قانون مكافحة الإرهاب".

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العسكرية تطيح بـ'الارهابي' المسؤول عن التسليح والعتاد في جزيرة الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.