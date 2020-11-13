أبرز ما حدث في هذا اليوم عالميا عبر التاريخ... تشاهدونه في هذا الفيديو!

1929 - الحزب الشيوعي الإندونيسي يشعل ثورة ضد الاحتلال الهولندي في جاوة الغربية.

1966 - نشوب معركة السموع بين الجيشين الإسرائيلي والأردني على إثر مصرع ثلاث جنود إسرائيليين بلغم أرضي.

1990 - سلطان العجلوني ينفذ عملية في معسكر إسرائيلي قرب الحدود الأردنية تسفر عن مقتل ضابط من قوات حرس الحدود الإسرائلية .

2001 - جورج بوش يوقع أمرًا تنفيذيًا يسمح بالمحاكم العسكرية ضد الأجانب والذين يشتبه بهم بأعمال إرهابية على الولايات المتحدة.

2011 - الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو يكلف ماريو مونتي بمنصب رئيس الوزراء وذلك بعد يوم من استقاله سيلفيو برلسكوني.

2015 - باريس تشهد عدة هجمات وتفجيرات متزامنة أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخص في عدة مناطق من العاصمة الفرنسية.

2019 - انتخاب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، رئيسًا للبرلمان.



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