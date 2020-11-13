معارض تركي يدعو أردوغان للاستقالة‎.. "الاقتصاد يغرق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب قيادي بارز في المعارضة التركية، الجمعة، الرئيس رجب طيب أردوغان، بإجراء انتخابات مبكرة أو الاستقالة من منصبه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أنغين أوزكوتش، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعتها ”الخليج 365” الجمعة.

وحمّل أوزكوتش الرئيس أردوغان مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مشيرًا إلى أنه يتعين عليه الاستقالة كصهره وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، لأن استقالة الأخير لم تكن كافية، بحسب قوله.

وأضاف قائلا: "الاقتصاد التركي يغرق في الآونة الراهنة، ولا توجد ليرة واحد في الخزانة. نهبت إدارة رجب طيب أردوغان تركيا وقضت عليها. المواطنون لم يَتَبَقَ لديهم قوة للتحمل".

وزاد قائلا: "بينما أوصى أردوغان المواطنين بالتحمل، نرى على الجانب الآخر الهدر والإسراف مستمر في القصور. فأردوغان الذي يجلس على كرسي الرئاسة، هو المسؤول الرئيسي عن سوء إدارة الاقتصاد".

وتابع "ومن ثم يلزم عليه الاستقالة لتنجو تركيا وشعبها. فهو لا يمكنه الخروج من هذا الوضع باعتقال المواطنين"، مشددًا على أن "القمع زاد بشكل كبير حيث يتم التنكيل بكل من يعترض على هذه الديكتاتورية".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.

والأحد الماضي، أعلن ألبيرق استقالته، مرجعًا ذلك إلى أسباب صحية، قائلا: "سأخصص المرحلة المقبلة لزوجتي وأطفالي وأبي وأمي الذين أهملتهم منذ فترة، ولم يحرموني من دعمهم".

لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن قرار الاستقالة جاء بعد أن هدد ما يقرب من 40 نائبا عن الحزب بالاستقالة حال استمراره في منصبه، والانضمام لحزب "الديمقراطية والتقدم"، بزعامة باباجان.

تقارير أخرى ذكرت أن الاستقالة جاءت لتجاهل أردوغان له عندما قرر تعيين ناجي آغبال، رئيسًا للبنك المركزي، ولم يعلمه بهذه الخطوة.

رواية ثالثة قالت إن خلافات نشبت بين ألبيرق وأردوغان، بعد إقصائه عن المشاركة في تدشين السياسات النقدية لتركيا، فيما أراد الرئيس التركي إرضاء صهره بمنصب نائب الرئيس، مقابل خروجه من وزارة المالية، وهذا ما رفضه الوزير، وآثر ترك العمل السياسي.