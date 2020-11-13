كبير موظفي البيت الأبيض.. ما وراء أولى تعيينات بايدن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار رون كلين لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، ليكون أول تعيين يجريه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في اختيار يقدم ملامح عهده.

اختار رون كلين لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، ليكون أول تعيين يجريه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في اختيار يقدم ملامح القصر الرئاسي في عهد الديمقراطيين.

تحليل نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اعتبر أن الاختيار لا يكشف عن نظرة الرئيس المنتخب لنفسه؛ من نقاط قوته وضعفه وما يحتاجه فحسب، بل أيضًا يبعث برسالة لجميع الموجودين داخل الأوساط الرسمية في واشنطن حول شكل البيت الأبيض الذي سيتعاملون معه.

وعقب إعلان تعيينه، قال بايدن متحدثا عن كلين إن "خبرته العميقة والمتتنوعة وقدرته على العمل مع الناس من شتى الأطياف السياسية، هو بالضبط ما أحتاجه في كبير موظفي البيت الأبيض (…)".



وبحسب "سي إن إن"، فإن اختيار بايدن لرون كلين لشغل المنصب يستبطن عددا من المؤشرات.



ولاء بايدن

بعكس الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على سبيل المثال، أو سلفه حتى باراك أوباما، انخرط بايدن في العمل السياسي منذ أمد بعيد للغاية.



وكان حوله نفس دائرته المقربة طوال هذا الوقت تقريبًا، بما في ذلك: كلين الذي ترجع علاقته مع بايدن إلى الثمانينيات، عندما شغل منصب المستشار العام باللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وكان بايدن حينها رئيس اللجنة.



الخبرة

السيرة الذاتية لكلين تختزل "مؤسسة واشنطن"، وهذا بالضبط ما يحتاجه بايدن الذي لم يتنصل طوال حملته الانتخابية من فكرة أنه كان جزءًا من المؤسسة.



وباختيار كلين لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، يؤكد بايدن اعتقاده بأن الأيادي الخبيرة أفضل من العيون الجديدة، أي أن الخبرة أفضل من وجهات النظر الجديدة.



كما شغل كلين عدة وظائف أخرى طوال فترات ولاية الإدارات الديمقراطية خلال الثلاثة عقود الماضية، ويمكن القول "إنه يعرف واشنطن وواشنطن تعرفه."



تحدي الرئاسة

ينظر بايدن إلى جائحة "كوفيد-19" باعتبارها التحدي الجوهري لولايته، وبالنسبة لكلين، فآخر منصب شغله بالحكومة كان "قيصر الإيبولا" خلال الفترة الرئاسية الثانية لأوباما.

وستكون هذه الخبرة التي يتمتع بها كلين لا غنى عنها في وقت يسعى فيه بايدن للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، ويظهر اختيار كلين أن الرئيس المنتخب ينظر للفيروس على أنه أولوية أولى لبداية فترة ولايته.



وذكرت "سي إن إن" أن الأمريكيين العاديين لا يعرفون كلين أو يهتمون بهذا القدر بالسبب وراء اختيار بايدن له، لكن هذا لا يعني أن الخيار ليس مهمًا.



وأكدت الشبكة الأمريكية أنه من المهم للغاية فهم كيف يرى بايدن بيته الأبيض وكيف يريد إدارته.

