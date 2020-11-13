مقتل مجموعة إرهابية غربي بغداد.. استهدفت "الصحوات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل مجموعة إرهابية استهدفت القوات الأمنية في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش)، في بيان، اطلعت عليه ”الخليج 365”، إنه "وبجهد استخباري متميز من خلية الصقور الاستخباراتية ومتابعة ميدانية مستمرة لأكثر من 10 ساعات طيلة الليلة الماضية تم قتل مجموعة إرهابية (لم تحدد عددها) استهدفت قوات الصحوات خلال اليومين الماضيين في الرضوانية".

وأضافت أنها ستتابع وتلاحق كل الخلايا الإرهابية التي تستهدف أمن الشعب والقطعات الأمنية.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل أربعة أشخاص إثر هجوم شنه مسلحون على حاجز أمني لقوات الصحوة، غرب العاصمة بغداد.

وتشهد مناطق الرضوانية وأبو غريب والطارمية التي تشكل حزام بغداد من الجانب الشمالي والغربي، عمليات استهداف بين الحين والآخر من قبل تنظيم داعش الإرهابي.



وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

ومنذ مطلع العام الجاري، بات تنظيم داعش الإرهابي أعلى قدرة على شن الهجمات عند المناطق الحدودية بين المحافظات.

فيما بدأ بالتحرك نحو المدن والاشتباك مع القوات الأمنية في الشهور الأربعة الأخيرة وهو ما يشكل تهديداً خطيراً ينذر بعودة قوية للتنظيم، وفق مراقبين.