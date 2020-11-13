أفعى الإخوان توكل كرمان تسيء لـ"علماء السعودية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

هاجمت الإخوانية اليمنية التابعة لجناح إخوان تركيا توكّل كرمان، هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وزعمت أنّ “الإخوان في السعودية مكافحون في سبيل الحرية”.

منذ فوزها المشبوه بجائزة نوبل حاولت كرمان خلع جلدها الإخواني والزعم بأنها قدمت استقالتها من التنظيم الإرهابي، لكن استماتتها في الدفاع عنه تثبت أنها لا تزال تمثل الجناح الناعم فيه.

وتأتي الهجمة الإعلامية الشرسة على كبار العلماء في السعودية، في أعقاب تحذير الهيئة من خطر الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تتاجر بالدين لبث الفوضى وإثارة الفتن والإرهاب في المنطقة.

وفي تناغم منسق وحملة هجوم منظمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وصفت الناشطة الإخوانية هيئة كبار العلماء بـ"البائسة"، و"المطبلين"، واعتبرت أعمال الإخوان الإرهابية "كفاحا في سبيل الحرية".

وقوبلت التصريحات الصادرة من توكل كرمان بسخط واسع في الشارع اليمني، كون الناشطة الإخوانية تترك اليمن يغرق في بحر الإرهاب الحوثي وتذهب للدفاع عن الإخوان باعتبارها قضيتها المركزية الأولى.