إصابة 6 عمال إثر انقلاب "ميكروباص" في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 6 عمال، في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، بجروح وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم؛ وذلك على خلفية انقلاب سيارة ميكروباص، عقب اصطدامها برصيف الطريق الأوسط على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

انتقلت قوة من رجال الأمن، بقيادة العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة إثر اصطدامها برصيف الطريق الأوسط، ما أسفر عن إصابة 6 عمال بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم جميعًا إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.