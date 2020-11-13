قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في أسوان لمدة 7 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، بيانًا حول قطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن 6 مناطق في مدينة أسوان.

وجاء في نص البيان "نظرًا للقيام بأعمال ربط خط مياه (GRP) قطر 300 مم، والذي جرى تنفيذه بمعرفة شركة المقاولون، وربطه برافع السيل، وهو الأمر الذي يترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق (الزيداب – تقسيم الوادي – تقسيمات الأهالي بالمرحلة الأولى بالصداقة الجديدة"، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح غدًا السبت".

وأهابت الشركة بالمواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.