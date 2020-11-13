الصين تهنئ جو بايدن لفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

قدمت الصين اليوم الجمعة، التهاني للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته ، كامالا هاريس، لتصبح واحدة من آخر الدول التي قدمت التهاني لهما على فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانج وينبين في مؤتمر صحفي في بكين "كنا نتابع ردود الفعل على تلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية من داخل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

وقال وانج للصحفيين "إننا نحترم خيار الشعب الأمريكي ونقدم التهاني للسيد بايدن والسيدة هاريس".

وكان وانج قد تجنب في وقت سابق من الأسبوع تساؤلات بشأن الرئيس المنتخب، مشيرا إلى أن بكين "لاحظت أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات وأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيتم تحديدها، طبقا للقوانين والإجراءات الأمريكية".

وبينما سارع الحلفاء التقليديون للولايات المتحدة بتقديم التهاني لبايدن، إلا أن دولا أخرى تبنت موقف "الانتظار والترقب". ولم تقدم الكثير من الدول بعد التهاني من بينها البرازيل والمكسيك وروسيا.

من جهة أخرى، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لنتائج الانتخابات الأمريكية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، بحسب تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء/الخميس قال فيها "سنفوز".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "يتساءل الجميع لماذا كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة غير دقيقة عندما تعلق الأمر بي. لأنها مزيفة ، تماما مثل الكثير من وسائط الإعلام التي عفا عليها الزمن".

وفي تغريدة ثالثة قال ترامب: "لا أحد يريد الإبلاغ عن أن ولايتي بنسلفانيا وميشيجان لم تسمحا لمراقبينا للانتخابات بالمتابعة أو المراقبة. وهذا مسؤول عن مئات الآلاف من الأصوات التي ما كان ينبغي فرزها. لذلك فإنني أفوز بسهولة بكلتا الولايتين. أبلغوا عن هذه الأخبار!".

يأتي هذا بعد أن أمر سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر في مؤتمر صحفي أمس الأول الأربعاء بإعادة فرز الأصوات بشكل كامل لسباق الانتخابات الرئاسية في الولاية، حيث أشار إلى أن فارق الأصوات بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن هو 14111 فقط.