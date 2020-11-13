محافظ أسيوط: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة "عقار الصواف المنهار" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية في حي شرق ومديرية الإسكان لمعاينة العقار المنهار بشارع الصواف والتحقق من أسباب انهياره واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العقارات المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وانهار عقار قديم خالي من السكان مكون من 5 طوابق بشارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط دون خسائر في الأرواح أو أية إصابات.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانهيار منزل قديم خالي من السكان مكون من 5 طوابق بشارع الصواف المتفرع من شارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، يرافقه أيمن محروس رئيس حي شرق وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية قوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة.

جرى فرض طوق أمني حول المنطقة حفاظًا على سلامة المارة وفصل المرافق ورفع الأنقاض بواسطة معدات الحي والإنقاذ السريع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع كافة الأنقاض وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.