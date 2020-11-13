رئيس البورصة: الشمول المالي يساهم في زيادة معدلات نمو الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - منال المصري:

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والبورصات العربية، إن البورصات على مستوى العالم سواء المتقدمة أو الناشئة شهدت تقلبات عنيفة لم تمر بها من قبل بسبب فيروس كورونا.

وأشار فريد، في كلمته اليوم الجمعة في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية إلى أن البورصات العربية والمصرية أصبحت قادرة على امتصاص الصدمات وتعمل بشكل منتظم دون تاثيرات.

وأكد محمد فريد على، أن التطور التكنولوجي يحب ان تعمل عليه بشكل أكبر بهدف إدخال أكبر عدد من الجمهور في المنظومة المالية والشمول المالي للاستفادة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية لتحقيق معدلات نمو استثمار اكبر.

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر.

ويحضر المنتدى 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية، وسيبحث التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التى تواجه تلك الصناعة، كما تتطرق جلسات المنتدى إلى واقع المصارف العربية فى مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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