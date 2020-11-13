كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى 52.8 مليون والوفيات 1.29 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 52 مليونا و753 ألفا و626 حالة، حتى الساعة 08:27 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و293 ألفا و434 حالة.