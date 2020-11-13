"الأمم المتحدة" تختار "الكونسلتو" شريكًا إعلاميًا للتوعية بمرض الإيدز

محمد اسماعيل - القاهرة - اختار برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية في القاهرة UNAIDS، موقع "الكونسلتو"، أحد مواقع مؤسسة أونا للإعلام (الخليج 365 - يلاكورة - الكونسلتو - شيفت) التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، شريكًا إعلاميًا للتوعية بمرض الإيدز.

وشهد اللقاء الذي عُقد بمقر البرنامج بالقاهرة، مناقشة بنود الشراكة بين البرنامج التابع للأمم المتحدة وهيئة تحرير "الكونسلتو"، والتي تتضمن سبل التوعية بخطورة مرض الإيدز، وتقديم محتوي علمي وخدمي للمرضى، بالاعتماد على التقنيات الحديثة وسبل العرض بالوسائط المتعددة والكروس ميديا والخرائط التفاعلية، لإبراز سبل التوعية بمرض نقص المناعة المكتسب، ومحاولة تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة به، بالتزامن مع اليوم العالمي للإيدز، الذي يحل في الأول من شهر ديسمبر.