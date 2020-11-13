بعد غرق 6 مهاجرين من بينهم رضيع- عمدة لامبيدوزا: صمت أوروبا إزاء مآسي الهجرة "جريمة"

قال رئيس بلدية لامبيدوزا توتوه مارتيللو، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، إن صمت الإتحاد الأوروبي إزاء مآسي المهاجرين التي تقع في البحر يعد “جريمة”.

يأتي هذا التصريح تعليقا على حادث غرق قارب أودى بحياة ستة مهاجرين، من بينهم طفل عمره ستة أشهر.

ووفق ما نقلته وكالة "اكي" الإيطالية قال مارتيللو “إنها بلاد بلا كرامة يقتل فيه الناس في عرض البحر. أنا لا أشير إلى إيطاليا فقط، بل إلى أوروبا بأكملها، التي لا يمكنها الاستمرار في التظاهر بعدم حدوث أي شيء”.