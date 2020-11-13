قال رئيس بلدية لامبيدوزا توتوه مارتيللو، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، إن صمت الإتحاد الأوروبي إزاء مآسي المهاجرين التي تقع في البحر يعد “جريمة”.
يأتي هذا التصريح تعليقا على حادث غرق قارب أودى بحياة ستة مهاجرين، من بينهم طفل عمره ستة أشهر.
ووفق ما نقلته وكالة "اكي" الإيطالية قال مارتيللو “إنها بلاد بلا كرامة يقتل فيه الناس في عرض البحر. أنا لا أشير إلى إيطاليا فقط، بل إلى أوروبا بأكملها، التي لا يمكنها الاستمرار في التظاهر بعدم حدوث أي شيء”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غرق 6 مهاجرين من بينهم رضيع- عمدة لامبيدوزا: صمت أوروبا إزاء مآسي الهجرة "جريمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.