تنظيم "داعش" يتبنى الاعتداء على مقبرة لغير المسلمين في جدة

أعلن تنظيم "داعش" الارهابي اليوم الخميس مسؤوليته عن هجوم الأربعاء في جدة السعودية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت منطقة مكة أكدت في بيان يوم الأربعاء، إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية اليونانية والآخر فرد أمن.
وقالت الخارجية الفرنسية إن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت "رويترز".
وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.
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