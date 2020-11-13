غدًا.. وزير الدفاع العراقي يزور طهران

يتجه، غدا السبت، وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، إلى طهران في زيارة رسمية، لبحث سبل التعاونبين الجانبين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكان سعدون، قام الأسبوع الماضي بزيارةالى فرنسا " تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وفرنسا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب"، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع العراقية.
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