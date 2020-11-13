غدًا.. وزير الدفاع العراقي يزور طهران

يتجه، غدا السبت، وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، إلى طهران في زيارة رسمية، لبحث سبل التعاون

بين الجانبين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وكان سعدون، قام الأسبوع الماضي بزيارة

الى فرنسا " تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وفرنسا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب"، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع العراقية.