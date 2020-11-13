الجيش اليمني : مصرع 15 حوثياً في تعز بينهم قيادات ميدانية

أعلن الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، أن نحو 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز، بينهم قيادات ميدانية، وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقعالمليشيات الحوثية في منطقة قهبان بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.
وأضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 15 من عناصر المليشيات الحوثية بينهم القيادي المدعو "أبو طه" واثنين من مرافقيه، والقيادي المدعو "أبورعد"، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.
فيما تمكنت قوات الجيش الوطني فى محافظة الجوف، من كسر هجوم للميليشيات باتجاه جبال المطابق الرابعة شمال المحافظة وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.
وتكبّدت ميليشيا الحوثي أيضا قبل يومين ، خسائر بشرية ومادية بنيران الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات نهم شرق صنعاء والمخدرة غرب مأرب.
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