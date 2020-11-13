إندونيسيا: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ457 ألف حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 457 ألفا و735 حالة، وذلك عقب تسجيل 5444 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 15 ألفا و37 حالة، وذلك عقب تسجيل 104 حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن

الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 15 ألفا و37 حالة، وذلك عقب تسجيل 104 حالات وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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