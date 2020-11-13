المغرب يدين استفزازات جبهة بوليساريو

أدان المغرب، اليوم، استفزازات أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة بوليساريو)، بعرقلة الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا لقناة الغد.
وأطلق المغرب عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء المغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل “إعادة إرساء حرية التنقل” المدني والتجاري في المنطقة.
وشددت الخارجية المغربية أن المملكة قررتالتحرك في احترام تام للسلطات المخولة لها.
وأكدت الخارجية أن المغرب التزم بأكبر قدر من ضبط النفس إلا أنه لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسئولياته لوضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
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