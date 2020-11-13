مقتل 7 أشخاص في انفجار بمصنع شمالي الصين

لقى سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بعد إنفجار في مصنع موسع للبولي إيثيلين في مقاطعة خبى شمالى الصين. مقاطعة خبى شمالى الصين. وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن قوات البحث والانقاذ هرعت إلى موقع الحادث، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على كافة أسباب وملابسات الانفجار. اليوم - أن قوات البحث والانقاذ هرعت إلى موقع الحادث، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على كافة أسباب وملابسات الانفجار.

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