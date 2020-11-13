وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره النيجيري

أجرى ، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية جيفري أونياما.

وتناول الوزيران خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.