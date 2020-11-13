إعصار “نورث كارولاينا” يتسبب بمقتل 7 أشخاص حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت السلطات الأميركية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في نورث كارولاينا بعدما اجتاحت السيول أنحاء من الولاية، مضيفة أن شخصين على الأقل في عداد المفقودين.

وذكرت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنه تم العثور على 3 جثث وإجلاء ما يربو على ثلاثين شخصا.

وقالت السلطات إن شخصا رابعا في المقاطعة قُتل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول جسرا فيما قُتل اثنان في مقاطعة إردل. وذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفلا غرق في رولزفيل.

وأعلن نائب مدير إدارة الطوارئ بالولاية أن خمس مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ الخميس.

وتتعرض ولاية نورث كارولاينا لطقس يماثل العاصفة الاستوائية إيتا حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق نحو 25 سنتيمترا.